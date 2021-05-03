الخدمات النيابية توجز آخر تطورات مشروعي القطار المعلق ومترو بغداد

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن"اللجنة تابعت مع وزارة النقل إنجاز مشروعي القطار المعلق ومترو بغداد، اللذان كانا معرقَلَان بسبب تقاطع الصلاحيات بين أمانة العاصمة ومحافظة بغداد ووزارة النقل"، مبيناً أن "المشروعين تحوَّلا إلى وزارة النقل".وأضاف أن"هناك تخصيصات مالية رصدت الى مشروعي القطار المعلق ومترو بغداد بوصفهما مظهرين من مظاهر التقدم في كل عواصم العالم، إذ سيسهمان في فكِّ الاختناقات المرورية الكثيرة في بغداد".

وأشار إلى أن"هناك مشاريعَ كثيرة موجودة في الموازنة، ولكن بعضها متلكئ وخصوصاً في ما يتعلق بمشاريع السكن والطريق المهم الذي يربط مشروع بسماية السكني مع وسط بغداد والذي يعد من المشاريع الأساسية ويترك اثراً إيجابياً في إيجاد طرق جديدة".

