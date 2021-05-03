الاسدي يشدد على اتباع العمل النوعي لمواجهة الارهاب

اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي اليوم الاثنين على ضرورة اتباع العمل الاستباقي للقضاء على شبكات الارهاب.

ودعا الاسدي خلال ترأسه اجتماعاً امنياً لمدراء الأمن في بغداد والمحافظات المسؤولين الامنيين في الجهاز على بذل المزيد من الجهود في العمل الاستباقي والنوعي لمواجهة فلول الإرهاب والقضاء عليهم بشكل دقيق.



ولفت الاسدي الى ان اهمية العمل الاستخباري النوعي يتطلب مسك رأس الهرم للجماعات الارهابية وعدم الاكتفاء باحباط مخططاتهم.