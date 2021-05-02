شرطة بغداد تعلن ضبط 'برادات' لمواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن ضبط "برادات" تحمل مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود برادات عدد ٤ تحوي مواد غذائية ولحوم ودجاج مجمد واجبان ومعلبات جميعها منتهية الصلاحية ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المدائن وتحديدا ضمن اعمال مركز شرطة الوحدة التابع لقيادة شرطة بغداد وعلى الفور وباشراف قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة المدائن ومفرزة من جهاز الامن الوطني والتحري عن البرادات والبضاعة التي تحويها".

وأضافت أنه "تم ضبط البرادات والمواد منتهية الصلاحية التي بداخلها وتم التحفظ على المضبوطات مع اربع متهمين واقتادهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".