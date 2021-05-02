نائب: لجنة اجتثاث البعث ستكرس مسلسل العقوبات الجماعية وتصفية الخصوم

وقال الدهلكي في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "للاسف الشديد وكما يبدو فان بعض المفلسين ممن تبنوا سياسة العقوبات الجماعية، لم يتعلموا من التجارب السابقة التي مزقت البلد، ودفع ثمنها الملايين من العراقيين ما بين شهيد ونازح و ارملة ويتيم ومغيب وقابع في السجون، وما زالوا يبحثون عن تصفية الخصوم السياسيين والعقوبات الجماعية رغم اننا حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة تلك السياسة على اللحمة المجتمعية وبناء دولة المؤسسات".واضاف الدهلكي، ان "العراق من المفترض وبعد مرور 18 عاما على الاحتلال قد غادر مصطلح الاجتثاث وانتقل الى مرحلة جديدة من الاصلاح والتغيير وبناء المجتمع الواحد بعيدا عن سياسة التصفية والقمع والتطهير تحت عناوين مختلفة كانت سببا في سنين من الخراب والدمار".

ولفت الى ان "ملف اجتثاث البعث كان من المفترض مغادرته بعد هذه السنوات ومعالجة ما تبقى منه ان كان هنالك بقية من خلال القضاء وليس بطريقة اخرى يمكن استغلالها من قبل البعض للتصفيات السياسية".



وتابع ان "العودة الى هذا المنهج امر غير مقبول ومرفوض خصوصا في هذه المرحلة، الحرجة من عمر العراق وبعد ان تجاوزنا خطر الارهاب الداعشي ومحاولات البعض زرع الفتن، على اعتبار ان هذا المنهج قد اثبت فشله سابقا ولم يحقق للعراق شيئا الا الدمار واستمرار العنف المجتمعي والتصفيات الطائفية التي أرهقت الشعب العراقي واعادت البلد الى الخلف مئات السنين في شتى المجالات".