ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 147.950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

