انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية ببغداد وفي محال الصيرفة.
وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 147.950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
فيما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.