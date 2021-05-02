انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي صحة الكرخ والرصافة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين اليوم الاحد، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الاخير قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".
وأضاف ان "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينا انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".