الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي صحة الكرخ والرصافة

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الاخير قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف ان "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينا انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".