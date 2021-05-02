انت الان تتابع خبر القبض على عدد من المتهمين بقضايا محتلفة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في المحافظة.

