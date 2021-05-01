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الكاظمي مغردا: العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل.
وقال الكاظمي في تغريدة له بمناسبة عيد العمال تابعتها الخليج 365، ان "عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا. كل عام وعمّال العراق بخير.. اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل".

‏وتابع ان "العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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