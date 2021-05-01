بارزاني يدعو بغداد لمواجة داعش بالمناطق المتنازع عليها

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اليوم السبت، الحكومة الاتحادية لبناء قوات مشتركة.

وقال بارزاني في بيان تلقته الخليج 365" عند الساعة 12:30 من ليلة أمس، شنت مجموعة مسلحة من إرهابيي داعش في محور غربي كركوك قوات بيشمركة كردستان، قرب قرية قاية باشي، في ناحية بردي بمحافظة كركوك، هجوماً أسفر عن استشهاد 3 من قوات البيشمركة الذين دافعوا ببسالة حتى استشهدوا، أعزي عوائل البيشمركة الثلاثة الذين استشهدوا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف: "نبهنا الحكومة الاتحادية العراقية والتحالف الدولي ضد داعش، عدة مرات من خطورة ازدياد قوة داعش، مستفيداً من الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها، وهجوم داعش ليلة أمس على محور للبيشمركة تزامن مع عدة هجمات أخرى لداعش".

وتابع بارزاني: "هنا أدعو البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية والتحالف الدولي ضد داعش، الإسراع في العمل على تشكيل قوة مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، كي لا تستخدم تلك المناطق كممرات لتحركات ارهابيي داعش مرة أخرى، لأنها تشكل خطراً كبيراً على إقليم كوردستان والعراق بأكمله وتهديداً لأمن المنطقة والعالم. إقليم كردستان مستعد لتقديم كافة أنواع المساعدة في سبيل تشكيل الشراكة والتنسيق بشكلٍ سريع

