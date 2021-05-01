في ذكرى وفاة نزار قباني.. الكشف عن رسالة بعثها الشاعر السوري لأحد المسؤولين (صورة)

وتزامنا مع الذكرى 23 لرحيل قباني، كتب تغلبي إنه تسلم يوم جنازة الشاعر، رسالة من شقيقه صباح قباني، كان كتبها لمناسبة تسمية شارع باسمه في العاصمة دمشق التي تغنى بها قباني كثيرا.ويقول قباني في رسالته: "وإذا كنتُ ابن دمشق، ووردتها، وقصيدتها، فهذا شرف كبير أحمله على جبيني"وأشار تغلبي إلى أن تسمية الشارع باسم قباني قبل وفاته جاءت "خلافا للقاعدة المعمول بها وهي إطلاق الأسماء على الشوارع والمدارس بعد الوفاة".

عام 1998 أطلق اسم "نزار قباني" على أحد شوارع دمشق، وسبق للسفير والوزير السوري السابق رياض نعسان آغا، أن روى أن ذلك جاء بناء على اقتراح من أحد أعضاء مجلس الشعب (ياسر النحلاوي)، ويوضح آغا: "وكان ياسر يعلم أن هذا الأمر على بساطته يحتاج إلى استئذان من الرئيس (الراحل حافظ الأسد)، وقد كتب ياسر يرجو الرئيس موافقته، وجاء الرد سريعا بالموافقة، وشعر نزار بالامتنان فكتب رسالة شكر للأسد".