علماء يتهمون الحكومة الهندية بتجاهل تحذيرات مسبقة حول السلالة المتحورة

وقال أربعة من العلماء إن "الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس" على الرغم من التحذير".

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وسياسيون معارضون.



كما واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي، احتجاجا على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد اعنت في وقت سابق، اليوم السبت، تسجيل 401 ألف و993 إصابة خلال 24 ساعو الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا.



فيما سجلت السلطات الصحية 3523 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 211 ألفا و853 شخصا.