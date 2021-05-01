انت الان تتابع خبر الهند تسجل رقما مرعبا جديدا باصابات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة إنه "تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا".

فيما "تم تسجيل 3523 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا".



وهذه المرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا التي يكسر فيها بلدا حاجز الـ400 ألف إصابة جديدة يوميا، مما يشير إلى حجم المأساة التي تعيشها الهند البالغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.

وأمام هول مأساة فيروس كورونا، لم يبق أمام السلطات الهندية سوى الاستعانة بالجيش، إذ فتحت مستشفيات عسكرية أبوابها في محاولة للسيطرة على أكبر أزمة إنسانية تشهدها البلاد.

وهي خطوة تأتي بعد تزايد ما بات يسمى في الهند بطوابير الأوكسجين، حي ثيقف مئات من الناس بالساعات للحصول على اسطوانة أكسجين، قد تنقذهم أو تنقذ أحد أقربائهم من الفيروس، في وقت لا تزال غرف العناية المركزة غير قادرة على استقبال المزيد من المرضى.



ولا يوجد أطباء متاحون أو مستعدون لعلاج مرضى كورونا في الوقت الحالي، كما أن نتائج اختبار "بي سي أر" التي من المفترض أن تكون متاحة بعد أربع وعشرين ساعة، لن تحصل عليها إلا بعد ثلاثة أو أربعة أيام، ومن دون تلك النتائج، فإن الأطباء ليسوا مستعدين لعلاج المرضى.

وفي خضم ذلك، لا تزال الارقام الصحية مُفزعة، إذ باتت البلاد تسجل كل يوم أرقاما قياسية، كما قفز عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس لما يتخطى الثلاثة آلاف حالة.

أرقام أرعبت العالم وأجبرته على تقديم العون للبلد المنكوب صحياً، ما دفع بعض الدول الى ارسال مساعدات طبية الى الهند، تشمل أسطوانات أوكسجين، ومعدات الفحص السريع لفيروس كورونا، إضافة إلى معدات المستشفيات الأخرى.

