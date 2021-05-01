بعد التعرض.. إطلاق حملة تفتيش كبرى في الطارمية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "على خلفية التعرض الذي حصل مساء اليوم على قطعات الجيش، تم إرسال تعزيزات عسكرية الى قضاء الطارمية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية شنت حملة تفتيش كبرى بمشاركة طيران الجيش".



وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، أن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، مما ادى الى استشهاد ٤ مقاتلين ، كمعلومات أولية عن الحادث.