بغداد.. اعتقال أربعة متورطين بمشاجرة استخدم فيها الرصاص الحي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، اعتقال أربعة متورطين بمشاجرة استخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة.

وقالت القيادة في حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعد سماع صوت إطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد العاشر التابع لقيادة شرطة بغداد تم على الفور التحرك على مصدر الاطلاقات وتطويق ومحاصرة مكان إطلاق النار".



وأشار البيان إلى "إلقاء القبض على أربعة متهمين كانوا يطلقون النار بسبب مشاجرة حصلت بين طرفين حيث تم اعتقال اثنين من المتهمين من كل طرف واصطحابهم إلى مركز شرطة باب الشيخ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

