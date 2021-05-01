مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني بالقرب من سوق ٤٠٠٠ ضمن منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيراً إلى انه "تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

