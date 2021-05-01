اعتقال مسلح نفذ عملية إطلاق نار وأصاب مواطنين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على مسلح يستقل دراجة نارية ويحمل سلاح كلاشنكوف اطلق النار اتجاه مواطنين اثنين وأصابهما بجروح مختلفة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعد ورود اخبار الى قسم شرطة الكاظمية التابع لقيادة شرطة بغداد بوجود حادث اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية القسم تم من خلال استخدام متهم ملثم لدراجة نارية مع سلاح نوع كلاشنكوف ادى الحادث الى إصابة مواطنين اثنين باصابات في الجسم تم على اثرها نقلهم الى المستشفى".



وأضافت، أنه "على الفور وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة تم تشكيل فريق عمل ميداني للوصول إلى الجناني"، مشيرة إلى أنه "تم القاء القبض على المتهم والذي اعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار اتجاه المصابين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

