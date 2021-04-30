العراق يستنفر لمواجهة سلالة كورونا الهندية

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""الخليج 365"" من لندن : اعلنت السلطات العراقية الجمعة عن اجراءات حازمة لمواجهة السلالة الهندية من فايروس كورونا مع توجهها لاعلان اغلاق شامل بينما أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأعادة حوال الف عراقي مريض يعالجون هناك في وقت تم حجر 21 مواطنا يعتقد باصابتهم بهذه السلالة.

وأعلن السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي الجمعة ان الكاظمي وجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي واعادتهم الى بلدهم بدءا من اليوم او غد. واشار الى انه ليست هناك لحد الان معلومات محددة بإصابة عراقيين هناك بالسلالة الهندية ولكن هناك 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا . ولفت السفير في تصريح بثته الوكالة العراقية الرسمية وتابعته "ايلاف" إلى أنه "يوجد في الهند حوالي ألف عراقي مريض يعالجون هناك من أمراض مختلفة ويغبون باعادتهم الى بلده.يرغب بالعودة إلى بغداد".

كما وجهت وزارة الخارجية العراقية رسالة الى "العراقيين في الهند" قال فيها المتحدث الرسمي بأسمها أحمد الصحاف "سلامتكم اولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا ".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة مقاطع فيديو تُظهر عراقيين عالقين في الهند يناشدون فيها الكاظمي لتخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد مؤكدين ان المستشفيات الهندية لم تعد تستقبلهم، ولم يعد بقدرتها البقاء في الهند بسبب تفاقم الأوضاع الصحية هناك.

الصدر يتلقى اللقاح وتوجه لحظر شامل

واليوم تلقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اللقاح المضاد لفايروس كورونا داعيا العراقيين للتطعيم ايضا.

ونشر حساب صالح محمد العراقي مستشار الصدر شريط فيديو له وهو يتلقى اللقاح قائلا "أخذت اللقاح من أجل الشعب، فلا تخذلوني. هلموا لأخذ اللقاح جزيتم خيرا".

ومن جهتها وجهت لجنة الصحة النيابية نداء الى اللجنة العليا للصحة والبيئة التي يترأسها الكاظمي بتشديد الإجراءات الوقائية وفرض حظر شامل خلال فترة العيد للحد من انتشار الوباء . وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في تصريح تابعته "ايلاف" اليوم ان هناك مخاوف كبيرة من دخول سلالة الوباء الجديدة التي ظهرت في الهند الى العراق. اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد .

احتجاز 21 عراقيا للاشتباه باصابتهم بالسلالة الهندية

وحذر الغريباوي من ان الوضع الصحي خطير وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. وقال ان هناك معلومات عن دخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية الى محافظة ذي قار الجنوبية مشددا على ضرووة إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة لأنها أكثر خطورة وفتكاً .

ومن جانبها اعلنت محافظة ذي قار عن اكتشاف عدد من حالات السلالة الهندية المتحورة من فايروس كورونا مما ينذر بانتشار السلالة في العراق. وقال مدير عام صحة المحافظة ان 21 شخصاً يشتبه إصابتهم بالسلالة الهندية قد تم حجزهم بينهم أقارب حالة مشتبه بها عائدة من الهند. وضمن هذه الاجراءات الاحترازية فقد اوقفت الخطوط الجوية العراقية امس رحلاها الجوية من والى الهند تحسبا لنق السلالة الهندية من كورونا الى البلاد. وقد ارتفع عدد الإصابات الكلية بفيروس كورونا في العراق منذ ظهور الجائحة فيه في 24 شباط فبراير عام 2020 الى مليون و58 الفا و794 اصابة مع 15 الف و433 حالة وفاة.

إجراءات حجر صارمة وحظر للتجوال في اقليم كردستان

وفي اقليم كردستان العراق الشمالي فقد اعلنت وزارة الصحة في حكومته عن مجموعة من الاجراءات تجاه المواطنين المتواجدين في الهند الذين يرومون العودة الى البلاد بشكل مباشر وذلك لتفادي خطر سلالة كورونا الجديدة.

وقالت الوزارة انه مع احتمال دخول تلك السلالة الى العراق ومن ضمنه اقليم كردستان فانها قررت حجر الاشخاص القادمين من الهند بشكل مباشر او غير مباشر لمدة 14 يوما مع اجراء فحص لهم مع عزل الذين يثبت اصابتهم بالفايروس واجراء فحص ثان للمحجورين بعد مرور 7 ايام من الفحص السالب الاول.. موضحة انه اذا تبين ان الفحص الثاني سالب ايضا سيتم حجر هؤلاء الاشخاص في منازلهم للاسبوع الثاني وتتم مراقبتهم من قبل فرق الصحية وفقا للاماكن التي يتواجدون فيها. كما قررت سلطات الاقليم فرض حظر للتجوال لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر ووقف الرحلات الجوية بين الاقليم والهند. وقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفايروس منذ تفشيه في الإقليم 150الف و8 اصابات فيما توفي 4016 مصابا.

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