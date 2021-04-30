تابعوا في نشرة السومرية.. أحزاب تعرقل محاسبة الفاسدين وملف التعيينات

= بينهم حملة الشهادات العليا .. مجلس الخدمة الاتحادي يكشف عن الفئات المشمولة بالتعيين في الموازنة .

=عشرون فرقة اطفاء لاخماد حريق في بغداد , والخارجية الفسطينية تعلن مصرع ثلاث نساء في حادثة ابن الخطيب.



= حالات الشفاء تفوق الإصابات في الموقف الوبائي , و الاقليم يفرض حظراً شاملاً خلال عيد الفطر.