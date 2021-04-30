انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. أحزاب تعرقل محاسبة الفاسدين وملف التعيينات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - =حراك برلماني لاستجواب محافظ البنك المركزي , واحزاب سياسية تعرقل محاسبة الفاسدين.
= بينهم حملة الشهادات العليا .. مجلس الخدمة الاتحادي يكشف عن الفئات المشمولة بالتعيين في الموازنة .
=عشرون فرقة اطفاء لاخماد حريق في بغداد , والخارجية الفسطينية تعلن مصرع ثلاث نساء في حادثة ابن الخطيب.
= حالات الشفاء تفوق الإصابات في الموقف الوبائي , و الاقليم يفرض حظراً شاملاً خلال عيد الفطر.
=عشرون فرقة اطفاء لاخماد حريق في بغداد , والخارجية الفسطينية تعلن مصرع ثلاث نساء في حادثة ابن الخطيب.
= حالات الشفاء تفوق الإصابات في الموقف الوبائي , و الاقليم يفرض حظراً شاملاً خلال عيد الفطر.