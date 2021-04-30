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تابعوا في نشرة السومرية.. أحزاب تعرقل محاسبة الفاسدين وملف التعيينات

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بغداد - ياسين صفوان - =حراك برلماني لاستجواب محافظ البنك المركزي , واحزاب سياسية تعرقل محاسبة الفاسدين.
= بينهم حملة الشهادات العليا .. مجلس الخدمة الاتحادي يكشف عن الفئات المشمولة بالتعيين في الموازنة .

=عشرون فرقة اطفاء لاخماد حريق في بغداد , والخارجية الفسطينية تعلن مصرع ثلاث نساء في حادثة ابن الخطيب.


= حالات الشفاء تفوق الإصابات في الموقف الوبائي , و الاقليم يفرض حظراً شاملاً خلال عيد الفطر.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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