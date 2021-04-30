من سيتوج بـ'الليغا'.. تعرف على المواجهات المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة

وستكون الجولات الخمس المتبقية في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشتعلة ومثيرة، في ظل تنافس الأندية الاربعة على اللقب.

وفي ما يلي المباريات الخمس المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم:



الجولة 34

إلتشي - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – أوساسونا

فالنسيا – برشلونة

إشبيلية – أتلتيك بلباو

الجولة 35

برشلونة - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – إشبيلية

برشلونة - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – إشبيلية

الجولة 36

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد

غرناطة - ريال مدريد

ليفانتي – برشلونة

إشبيلية - فالنسيا

الجولة 37

أتلتيكو مدريد – أوساسونا

أتلتيك بيلباو - ريال مدريد



برشلونة - سيلتا فيجوفياريال - إشبيلية

الجولة 38

بلد الوليد - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – فياريال

إيبار – برشلونة

إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس.

