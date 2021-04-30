انت الان تتابع خبر من سيتوج بـ'الليغا'.. تعرف على المواجهات المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-30 | 11:36
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اشعلت خسارة برشلونة امس الخميس امام غرناطة، المنافسة مجددا في الصراع على لقب الليغا اذ فرط الفريق الكتلوني بفرصة اعتلاء الصدارة مبقيا على مركزه الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر اتلتيكو مدريد، ومتساويا مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد الذي يتفوق عليه باحتساب المواجهات المباشرة، ومتقدما على اشبيلية صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة فقط.
وستكون الجولات الخمس المتبقية في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشتعلة ومثيرة، في ظل تنافس الأندية الاربعة على اللقب.
وفي ما يلي المباريات الخمس المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم:
الجولة 34
إلتشي - أتلتيكو مدريد
برشلونة - أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد
أتلتيكو مدريد – أوساسونا برشلونة - سيلتا فيجو
فياريال - إشبيلية
بلد الوليد - أتلتيكو مدريد
وفي ما يلي المباريات الخمس المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم:
الجولة 34
إلتشي - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – أوساسونا
فالنسيا – برشلونة
إشبيلية – أتلتيك بلباو
الجولة 35
برشلونة - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – إشبيلية
برشلونة - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – إشبيلية
الجولة 36
أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد
غرناطة - ريال مدريد
ليفانتي – برشلونة
إشبيلية - فالنسيا
الجولة 37
أتلتيكو مدريد – أوساسونا
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
فياريال - إشبيلية
الجولة 38
بلد الوليد - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – فياريال
إيبار – برشلونة
إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس.
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