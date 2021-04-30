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من سيتوج بـ'الليغا'.. تعرف على المواجهات المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-30 | 11:36

من سيتوج بـ

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اشعلت خسارة امس الخميس امام غرناطة، المنافسة مجددا في الصراع على لقب الليغا اذ فرط الفريق الكتلوني بفرصة اعتلاء الصدارة مبقيا على مركزه الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر اتلتيكو مدريد، ومتساويا مع صاحب المركز الثاني الذي يتفوق عليه باحتساب المواجهات المباشرة، ومتقدما على اشبيلية صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة فقط.
وستكون الجولات الخمس المتبقية في مسابقة لكرة القدم، مشتعلة ومثيرة، في ظل تنافس الأندية الاربعة على اللقب.

وفي ما يلي المباريات الخمس المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم:


الجولة 34

إلتشي - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – أوساسونا
فالنسيا – برشلونة
إشبيلية – أتلتيك بلباو

الجولة 35

برشلونة - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – إشبيلية
برشلونة - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – إشبيلية

الجولة 36

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد
غرناطة - ريال مدريد
ليفانتي – برشلونة
إشبيلية - فالنسيا

الجولة 37

أتلتيكو مدريد – أوساسونا
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد

برشلونة - سيلتا فيجو
فياريال - إشبيلية

الجولة 38

بلد الوليد - أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – فياريال
إيبار – برشلونة
إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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