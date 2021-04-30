احباط محاولة تهريب دراجات مخالفة في مركز كمرك ام قصر الاوسط

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية الضبط تمت بناءا على معلومة وردت من هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء".

واضاف البيان ان "الهيئة تمارس نشاطا ملحوظ خلال هذه الفترة للحد من التهريب وتعظيم". الأيرادات".