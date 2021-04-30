انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250
تقريبي
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,442,000 تومان
تقريبي
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,22 دولار
100 باوند ⬅️ 139,53 دولار
100 دولار ⬅️ 820,04 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1768,45 $
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,55 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,82 دولار
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250
تقريبي
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,442,000 تومان
تقريبي
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,22 دولار
100 باوند ⬅️ 139,53 دولار
100 دولار ⬅️ 820,04 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1768,45 $
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,55 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,82 دولار