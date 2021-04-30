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أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق

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انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اسعار مكاتب الصيرفة : 
سعر بيع الدولار    ⬅️      148,250 
سعر شراء الدولار  ⬅️     147,250 
تقريبي 
 
سعر الدولار مقابل التومان الايراني 
بغداد 
100 دولار ⬅️ 2,442,000  تومان 
تقريبي 
 
العملات العالمية الأجنبية 
100 يورو ⬅️ 121,22   دولار 
100 باوند ⬅️ 139,53  دولار 
100 دولار ⬅️ 820,04 ليرة تركية 
المعادن 
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1768,45   $ 
النفط 
سعر برميل نفط الخام برنـت       ⬅️     68,55    دولار 
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️       64,82  دولار
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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