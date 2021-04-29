تسجيل نحو 20 ألف إصابة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقال مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريره اليومي اليوم الخميس، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 19 الفا و899 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد الى مليونين و479 الفا و805 اشخاص من ضمنهم 5367 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".



واضاف أن "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و938 الفا و64 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 385 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 71 الفا و351 شخصا"، موضحاً أن "عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 198 والبرتقالية 157 والصفراء 74 و الزرقاء 9 مدن".