بالفيديو: مشهد يدمي القلوب... قصي خولي أبكى المشاهدين

بغداد - ياسين صفوان - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تأثر الفنان قصي خولي (صافي) بوفاة والدته، وذلك أثناء أداء مسلسل عشرين عشرين الرمضاني.

وأبدع الفنان قصي خولي في دوره على صعيد المسلسل ككل، ولكنه أبكى المشاهدين وهو متأثر بوفاة والدته. وقد أثنى المتابعون على انه ادى الدور بإبداع وحرفية في مشهد يدمي القلوب.

يذكر أن "عشرين عشرين" من بطولة قصي خولي ونادين نجيم، الثنائي الذي بات حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل أدائهما الاحترافي في المسلسل.

يعرض مسلسل عشرين عشرين على شاشة السومرية طيلة الشهر الفضيل، 8:30 مساء. لا تفوتوا أحداثه المشوقة!