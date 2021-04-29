عقود واجراء كربلاء يتظاهرون للمطالبة بشمولهم بقرار 315

وقال مراسل الخليج 365 في كربلاء المقدسة، ان العشرات ممن يعملون بصفة عقود واجراء يوميين من كافة الدوائر الحكومية تظاهروا امام مبنى المحافظة للمطالبة بإطلاق التخصيصات والتطبيق الفعلي لقرار ٣١٥ والخاص بالتثبيت ضمن درجات الحذف والاستحذاف وجعلها حصرا للاجور والعقود مهددين بالتصعيد اذا لم يتم تنفيذ مطالبهم باسرع وقت.

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر العشرات من شريحة العقود والاجراء اليوم الخميس، في محافظة كربلاء المقدسة للمطالبة بشمولهم بقرار 315 .

محمد يوسف

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