اخبار العالم / اخبار العراق

بؤرة الوباء الجديدة.. عداد اصابات ووفيات كورونا في الهند يرتفع بشكل مخيف

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بؤرة الوباء الجديدة.. عداد اصابات ووفيات في الهند يرتفع بشكل مخيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع قياسي جديد في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ورصدت السلطات الصحية تسجيل 379.257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة ، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة على الأقل حول العالم.


وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية يومية في الإصابات والوفيات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا