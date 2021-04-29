بؤرة الوباء الجديدة.. عداد اصابات ووفيات كورونا في الهند يرتفع بشكل مخيف

ورصدت السلطات الصحية تسجيل 379.257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة ، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة على الأقل حول العالم.



وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية يومية في الإصابات والوفيات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.