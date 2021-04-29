انت الان تتابع خبر الاسواق المحلية العراقية تسجل ارتفاعا طفيفا في اسعار صرف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت قد سجلتا امس الاربعاء خلال افتتاحهما 147750 ديناراً عراقياً.

اما اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع فيها 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.



وفي ما يلي اسعار العملات والمعادن المسجلة اليوم:

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان

تقريبي

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