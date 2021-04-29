انت الان تتابع خبر الاسواق المحلية العراقية تسجل ارتفاعا طفيفا في اسعار صرف الدولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
اما اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع فيها 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
وفي ما يلي اسعار العملات والمعادن المسجلة اليوم:
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,20 دولار
100 باوند ⬅️ 139,62 دولار
100 دولار ⬅️ 819,18 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1778,25 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,57 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,10 دولار
وكانت قد سجلتا امس الاربعاء خلال افتتاحهما 147750 ديناراً عراقياً.
اما اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع فيها 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
وفي ما يلي اسعار العملات والمعادن المسجلة اليوم:
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان
تقريبي
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100 يورو ⬅️ 121,20 دولار
100 باوند ⬅️ 139,62 دولار
100 دولار ⬅️ 819,18 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1778,25 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,57 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,10 دولار