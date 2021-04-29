نائب يتوقع فرض حظر شامل للتجوال خلال ايام العيد

وقال عضو الخلية غايب العميري في تصريحات صحفية، إنَّ لجنة الصحة والسلامة الوطنية لم تتخذ أي قرارات جديدة حتى الآن بخصوص الحظر الكلي أو الجزئي، لكن هناك توقعات بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام العيد".

وأضاف أنَّ إمكانية تخفيف اجراءات الحظر بعد عطلة العيد مرتبطة بتقييم الموقف الوبائي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهذا القرار ستتخذه وزارة الصحة بحسب مجريات تطورات كورونا، أو تلجأ إلى إبقائه كما هو حالياً".

واشار إلى أنَّ "جميع الخيارات مطروحة أمام اللجنة العليا بناء على المعطيات الحالية وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات والحالات الحرجة".

ولفت العميري إلى أنَّ اللجنة طرحت توصيات تتضمن إيقاف التعليم في المدارس والمعاهد والكليات والاعتماد على الحصص الإلكترونية، ومنع السفر من وإلى الهند من تاريخ الأول من أيار المقبل وحتى إشعار اخر، بسبب تسجيل زيادة كبيرة جداً في أعداد الإصابات والوفيات في دولة الهند وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس تتميز بسرعة انتشارها وشدة العدوى ما يمثل تهديداً يفوق إمكانيات المؤسسات الصحية باستيعاب أعداد المرضى الداخلين إلى المراكز والمستشفيات وردهات العناية المركزة".



