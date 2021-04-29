القضاء يصدر اوامر قبض لعدد من موظفي مستشفى ابن الخطيب

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الخميس مذكرات قبض بحق مجموعة من الموظفين في مستشفى ابن الخطيب

وقال مصدر للسومرية نيوز ان محكمة تحقيق الرصافة في بغداد اصدرات أوامر القبض لموظفين في مستشفى ابن الخطيب الذي تعرض الى حريق شملت كلاً من مسؤول قسم الصيانة، ومسوؤل الدفاع المدني ومسوؤل صيانة قناني الأوكسجين فضلا عن المعاون الإداري وموظفين آخرين.

وكشف المصدر ان التحقيق لايزال جاريا لمعرفة ملابسات الحادث الذي اودى بحياة العشرات ومن المتوقع صدور اوامر قبض اخرى لموظفين اخرين خلال الايام المقبلة.