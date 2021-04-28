صحة الكرخ توضح بشأن 'حريق مصعد' مستشفى الكاظمية

بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، تفاصيل "الحريق" الذي اندلع في مصعد مستشفى الكاظمية شمالي بغداد.

وقال الحجامي في اصريح صحافي، إنه "لا يوجد اي حريق في مستشفى الكاظمية هنالك "خشبة" تفصل بين المصاعد احترقت ربما بفعل فاعل رمي اعقاب السجائر او ما شابه ذلك وحصل دخان انتشر على طريق المصعد".

واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، السيطرة على حريق داخل مصعد في مستشفى الكاظمية شمالي بغداد.