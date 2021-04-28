شرطة بغداد تكشف جريمتي قتل وتعلن اعتقال متهمين

بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن جريمتي قتل في العاصمة، مؤكدة اعتقال متهمين اثنين.



وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد جهود كبيرة لمحققي شرطة بغداد وبعد البحث والتحري وباشراف مباشر لقائد شرطة بغداد القت مفارز شرطة بغداد في مركزي القدس والدورة القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل حيث حصلت جريمة قتل ضمن قاطع مسؤولية مركز القدس التابع للقيادة واخرى ضمن قاطع مسؤولية مركز الثورة التابع للقيادة ايضا".

وأضاف البيان أنه "تم الاستدلال عن أماكن تواجد المتهمين وتم تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي واقتيادهم الى مركزي الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".