عون: لن نقبل بأن يكون لبنان معبراً للإساءة للبلدان العربية

وقال خلال استقباله وفدا من جمعية الصناعيين بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله: " السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".من جهته، قال وزير الصناعة اللبناني: "حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضا كلبنانيين، وعليه أن يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية".

وأضاف: "أتمنى، من جهة أخرى، العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، ليصار إلى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان".