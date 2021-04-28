بينها العراق.. ايران تحظر الرحلات الجوية الى 15 بلداً

وقال محمد حسن ذيبخش بحسب وكالة "فارس"، إن "اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صنفت البلدان إلى بلدان "خاصة" و"عالية الخطورة" من حيث تفشي كورونا، ففي البلدان الخاصة، لدينا "حظر السفر"، وفي البلدان عالية الخطورة، "يجب التقيد الصارم بالبروتوكولات الخاصة".

وأضاف المتحدث أنه "في الوقت الحاضر ووفقًا لتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لدى 42 بلدا في شروط خاصة وعالية الخطورة بالنسبة لايران، وتشمل 15 بلداً ذات ظروف خاصة و27 بلداً ذات ظروف عالية الخطورة، حيث يجب تطبيق البروتوكولات بطريقة خاصة".

ولفت الى أنه "في قائمة البلدان ذات الشروط الخاصة، نحظر دخول المسافرين بشكل مباشر وغير مباشر المقيمين في هذه الدول في غضون أسبوعين قبل تاريخ السفر، باستثناء الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية وفقًا للبروتوكولات الصحية"، موضحاً أنه "في الوقت الحالي، لا توجد رحلات جوية مباشرة أو غير مباشرة مع 15 بلداً هي الهند وباكستان والبرازيل وفرنسا وبوتسوانا والعراق وجمهورية التشيك وإستونيا وأيرلندا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وسلوفاكيا وزامبيا وجنوب إفريقيا".

واضاف المتحدث باسم منظمة الطيران المدني أن "البلدان عالية الخطورة، والمعروف عنها ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، لديها ظروف عدم السفر مع شرط تقديم اختبار PCR سلبي مع صلاحية 96 ساعة في الأصل وإعادة الاختبار بعد دخول ايران للمسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات".

واردف أن "هذه البلدان هي ألبانيا، أندورا، البحرين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، كولومبيا، مصر، استونيا، الإكوادور، المجر، الأردن، كوسوفو، لاتفيا، لبنان، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، فلسطين، سانت لوسيا، صربيا، سيشيل، سلوفينيا، السويد، سوريا، تنزانيا، والإمارات".