طهران : لقاء مسؤولين ايرانيين مع بيرنز في بغداد "أخبارصفراء"

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""الخليج 365"" من لندن : وصفت طهران الثلاثاء تقارير اشارت الى لقاء مسؤولين ايرانيين مع مدير المخابرات المركزية الاميركية في بغداد بـ"الاخبار الصفراء" فيما قال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ان العلاقات مع دول الجوار تمثل اولوية لبلاده في حين تم الغاء زيارة مقررة له الى النجف.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بشكل قاطع تقارير تحدثت عن اجراء لقاء بين مسؤولين إيرانيين مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز في بغداد. ووصف زادة في تصريحات لوكالة "تسنيم" الايرانية المقربة من الحرس الثوري الايراني وتابعتها "ايلاف" بـ "الأخبار الصفراء".. مشددا بالقول "أنفي هذه الأخبار الصفراء بشكل أساسي".

ونوهت الوكالة الإيرانية إلى أن "ويليام بيرنز غادر بغداد قبل أيام وأن وجوده في العراق لم يتزامن مع وجود اي مسؤول إيراني فيها حيث وصلها الاثنين ظريف عندما لم يكن بيرنز هناك والتقى على الفور بمسؤولين عراقيين ونشرت صور تلك اللقاءات.

ظريف : علاقاتنا مع دول الجوار أولوية لنا

واليوم اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان العلاقات مع دول الجوار تمثل الاولوية بالنسبة لبلاده.

وفي تغريدة على تويتر الثلاثاء قال ظريف مشيرا الى لقاءاته ومحادثاته مع المسؤولين والشخصيات العراقية الشيعية والسنية والاكاديمية "أجريت محادثات ممتازة في العراق مع الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ، بالإضافة إلى كبار زعماء السنة والشيعة".

واكد ظريف "ان دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة لإيران".. مرحبا بدور العراق المحوري في المنطقة. واضاف "سنعقد المزيد من اللقاءات اليوم في بغداد وأربيل".

والتقى ظريف في بغداد خلال الساعات الاخيرة عددا من قادة الاحزاب والشخصيات السياسية البارزة ورؤساء العشائر من السنة والشيعة في العراق من بينهم زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري فضلا عن 3 رؤساء وزراء سابقين هم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وحيدر العبادي ورئيسة كتلة "ارادة" في البرلمان حنان الفتلاوي وامين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر بينما تم الغاء زيارة مقررة له اليوم الى النجف.

وسيلتقي رئيس الدبلوماسية الايرانية اليوم ايضا مع قادة إقليم كردستان العراق لبحث علاقات بلاده مع الاقليم الذي تربطهما حدود مشتركة حيث يأخذ معارضون ايرانيون من اراضيه ملجأ لهم ومنطلقا لعمليات عسكرية ضد اهداف ايرانية في الداخل.

وتأتي مباحثات ظريف هذه في العراق في وقت تستعد بغداد قريبا لاستضافة جولة ثانية من المباحثات السعودية الايرانية التي بدأت فيها في التاسع من الشهر الحالي بمتابعة شخصية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من دون دون تدخل أي طرف عراقي آخر.

كما جاءت بعد أيام من تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تحدث عن استضافة بغداد في التاسع من الشهر الحالي لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في ما وصفته بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في كانون الثاني يناير عام 2016 إثر هجوم على سفارتها في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد كما تبدي الرياض قلقها من النفوذ الاقليمي لطهران وتتهمها بالتدخل في شؤون دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان وتتوجس من البرنامج النووي لإيران وقدراتها الصاروخية.