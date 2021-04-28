انت الان تتابع خبر القبض على متجاوزين على عقارات تابعة للدولة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متجاوزين على عقارات تابعة للدولة في العاصمة بغداد.
الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شرطة الأمانة التابعة لقيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ والمتجاوزين على اراضي تابعة للدولة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".
واضاف البيان انه "تم استقدام اربع متهمين اخرين لنفس الغرض من قبل شرطة الأمانة وتأمين مثولهم امام القضاء".
واضاف البيان انه "تم استقدام اربع متهمين اخرين لنفس الغرض من قبل شرطة الأمانة وتأمين مثولهم امام القضاء".