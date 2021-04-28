انت الان تتابع خبر القبض على متجاوزين على عقارات تابعة للدولة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متجاوزين على عقارات تابعة للدولة في العاصمة بغداد.

