انت الان تتابع خبر الدفاع تحدد موعد التحاق الطلبة المقبولين في الدورة (111) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، المقبولين بالدورة (١١١) للالتحاق للكلية العسكرية في الرستمية الاحد المقبل.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "على الطلبة المقبولين في الدورة (١١١) الالتحاق للكلية العسكرية في الرستمية يوم الاحد الموافق ٢ ايار ٢٠٢١".
واضافت ان "الدخول الى الكلية يكون من خلال بوابة عشتار مقابل شارع القناة مع استصحاب المستمسكات الثبوتية الاصلية للطالب، وتقرير طبي حكومي يؤكد سلامة الطالب من وباء كورونا، بالاضافة الى المستلزمات الشخصية المهمة للطالب".
واكدت الوزارة أن "فترة الالتحاق تكون محددة بالأيام (٢-٣-٤ ايار ٢٠٢١) وبخلافه يعتبر قبول الطالب ملغياً".
واضافت ان "الدخول الى الكلية يكون من خلال بوابة عشتار مقابل شارع القناة مع استصحاب المستمسكات الثبوتية الاصلية للطالب، وتقرير طبي حكومي يؤكد سلامة الطالب من وباء كورونا، بالاضافة الى المستلزمات الشخصية المهمة للطالب".
واكدت الوزارة أن "فترة الالتحاق تكون محددة بالأيام (٢-٣-٤ ايار ٢٠٢١) وبخلافه يعتبر قبول الطالب ملغياً".