الخلية تعلن ضبط 40 عبوة ومواد تفجير في الانبار

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "قوة من قيادة عمليات الانبار بالتعاون مع الجهات المختصة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت واجب تفتيش في منطقة 7 كيلو".

واضاف البيان انه "تم العثور على 40 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لتر مملوء بمادة C4 و40 صاعق تفجير و 40 مسطرة تفجير، تم اتلافها من قبل مفرزة الهندسة".