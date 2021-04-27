العراق يوقف وزير الصحة ومسؤولين ويحيلهم للتحقيق

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"الخليج 365" من لندن: اعلن في بغداد الاحد عن ايقاف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزير الصحة ومسؤولين اخرين عن العمل واحالتهم الى التحقيق في حادث حريق مستشفى مخصص لمعالجة المصابين بكورونا الذي ارتفع عدد ضحاياه الى 97 قتيلا و120 مصابا بينما دعا الرئيس صالح الى محاسبة عسيرة للمقصرين .. فيما عبرت دول العالم من بينها اسرائيل عن تضامنها مع العراق في مواجهة تداعيات الحريق.

وقرر الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لحكومته لبحث تداعيات حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد اجراء تحقيق من قبل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.

وكلف الكظمي اللجنة بالتحقيق في حادث حريق المستشفى وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.. وقرر ايقاف كل من وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة عن العمل واحالتهم الى التحقيق.

وامر رئيس الوزراء بانجاز التحقيق خلال خمسة ايام ويقدم التقرير حوه امام مجلس الوزراء ويمكن الاستعانة في التحقيق بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

كما تقرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.. ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار (حوالي 7 الاف دولار) لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة.

ومن جانبه اعلن مجلس القضاء الاعلى ان محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الاجراءات القانونية بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب وقررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة . واشار الى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة اجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

حساب عسير

وقال الرئيس صالح ان "فاجعة مستشفى ابن الخطيب هي جرح كل الوطن، ونتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الادارة". واضاف في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان "اظهار الألم والمواساة مع ابنائنا ذوي الشهداء والمصابين لا يكفي من دون محاسبة عسيرة للمقصّرين ومن دون اجراء مراجعة شاملة وجادة لاداء المؤسسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث".

وارتفع عدد ضحايا الحريق في المستشفى المخصص للمصابين بفايروس كورونا الى 97 قتيلا و120 مصابين بسبب انفجار ناجم عن خلل في تخزين اسطوانات الاوكسجين في المستشفى وسرعان ما انتشرفي البناية بسبب عدم وجود نظام حماية من الحريق وسمحت السقوف الثانوية بانتشار ألسنة اللهب لتتحول الى منتجات شديدة الاشتعال .

وتعاني المستشفيات العراقية من اثار حروب واهمال اكثر من 30 عاما فيما قال الدفاع المدني إن غالبية الضحايا ماتوا بسبب اضطرارهم إلى نقلهم وإخراجهم من أجهزة التنفس الصناعي فيما اختنق الآخرون بسبب الدخان .

كما وجه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش بإقامة صلاة الغائب في مساجد وجوامع العراق كافة ترحما على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب تقام بعد صلاة العشاء اليوم وقبل صلاة التراويح.

تضامن عربي ودولي

واعلنت العديد من الدول العربية في بيانات وبرقيات تعرزية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تضامنها مع العراق في مواجهة تداعيات حريق المستشفى ةما سببه من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الاسى لحادث الحريق وما نتج عنه من وفيات واصابات .. وعبرت في بيان عن "خالص التعازي والمواساة لاسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

ومن جانبها قالت السفارة الاميركية في العراق " تتقدم الولايات المتحدة بأحر التعازي لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد الليلة الماضية وعائلاتهم. وقلوبنا وصلواتنا معهم ونأمل الشفاء العاجل للمصابين".

وكان لافتا التعزية التي تقدمت بها اسرائيل الى العراقيين.. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في تغريدة تابعتها "ايلاف" اننا "نعزي العراقيين في مصابهم اثر اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد تسبب في اصابة ووفاة العشرات. الصبر والسلوان لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للمرضى".

كما قدمت كل من قطر ومصر وايران ومنظمة المؤتمر الاسمي وبريطانيا وكندا تعازيها مؤكدة تضامنها مع العراق. وايضا عزت المانيا عبر سفارتها في العراق قائلة "لقد صدمنا بالحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد والذي تسبب في حزن ومعاناة إنسانية لا توصف، نتقدم بتعازينا القلبية الخالصة لعائلات الضحايا و نتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل".

واعربت سفارة جمهورية الصين لدى العراق في بيان "عن صدمتها بحادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب الذي أدى الى وفاة وإصابة الكثير من المواطنين العراقيين وتتقدم السفارة بأخلص التعازي لضحايا الحادث وعوائلهم، متمنية للمصابين شفاء عاجل".

‎اما كوريا فقالت سفارتها في بغداد "تلقت سفارة جمهورية كوريا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة واصابة عدد من المواطنين العراقيين في حادثة الحريق".. وعزت سفارة تونس في بغداد أيضاً بالحادثة وقالت "على اثر الحادث الاليم الذي شهده مستشفى ابن الخطيب ببغداد، يتقدم كافة اعضاء سفارة الجمهورية التونسية ببغداد بخالص تعازيهم الى جميع السلطات العراقية ولعائلات الضحايا، معبرين عن تضامنهم وتعاطفهم مع كافة افراد الشعب العراقي متمنين ان يتغمد الله الضحايا بوافر رحمته وان يعافي الجرحى والمصابين".