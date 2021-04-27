الكاظمي: حريق المستشفى نكسة ومس بأمننا القومي

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"الخليج 365" من لندن: فيما ارتفع عدد ضحايا حريق مستشفى في بغداد الى 58 قتيلا، اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحداد في البلاد لثلاثة ايام معتبرا الحادث نكسة ومسا بالامن القومي العراقي بينما تعقد الحكومة والبرلمان اجتماعين طارئين لبحث تداعيات الحادث الذي تم توقيف اربعة مسؤولين نتيجته واحالتهم الى القضاء في حين اكدت الامم المتحدة صدمتها والمها لوقوع الحادث.

ولقي 58 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب اكثر من 46 اخرين بجروح بحسب المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان وذلك جراء الحريق الذي اندلع في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفايروس كورونا ليل السبت بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين .

الكاظمي: مس بالامن القومي

وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا فجر الاحد مع عدد من الوزراء والقيادات الامنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.

واكد الكاظمي خلال الاجتماع ان الحادث الاليم الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم ولهذا كان يجب ان نجتمع في هذه الساعة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح". واضاف "الرحمة للارواح التي زهقت نتيجة هذا الحادث الاليم وجهنا باعتبارهم شهداء ، كما وجهنا برعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج العراق".

واضاف "اقولها بصراحة الحادث هو مس بالامن القومي العراقي وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب ان لانترك مثل هذه الاحداث تمر مرور الكرام".

واشار الكاظمي الى ان مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الامن والصيانة وكل المعنيين الى حين التوصل الى المقصرين ومحاسبتهم، وان الاهمال بمثل هذه الامور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب ان يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وشدد على صرورة تدقيق الاجراءات الامنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق اجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والاماكن العامة خلال اسبوع واحد وفي كل انحاء العراق".

وحذر الكاظمي "من اي تهاون ومحاسبته بقوة".. وقال "اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء ابرياء غدا اذا تقاعسنا سيسقط اخرون .. يجب ان لا يقول لي احد تماس كهربائي .. هذا امر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة او مستشفى واي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي ساحاسب الجميع فيها".. وتساءل قائلا "اين جيش الموظفين للصيانة؟ اين الفنيين ؟ اين الجهات الرقابية؟ اين امن المستشفيات والوزارات والاماكن العامة".

واضاف "لديكم توجيه واضح .. كل مدير عليه ان ينزل بنفسه ويدقق اجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض ولن اسمح ان يظهر مسؤول في الدفاع المدني يقول ارسلنا كتبا رسمية اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا اجراءات السلامة والوقاية ".

وطالب الكاظمي بنتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان".. موجهاً" باعلان الحداد على ارواح شهداء الحادث الاليم".

صدمة الامم المتحدة

واكدت الامم المتحة صدمتها للحادث ودعت إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه الكارثة.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الأحد عن صدمتها وألمها بضخامة الحادث المأساوي الذي أصاب مرضى كورونا في مستشفى ابن الخطيب .

وتقدمت بلاسخارت "بأحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم" متمنية للمصابين الشفاء التام والعاجل .. داعية إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه الكارثة".

وقالت "تواصل الأمم المتحدة تقديم دعم حاسم للقطاع الصحي في العراق وسط الوباء وتزايد الإصابات وهي على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للسلطات الصحية في مكافحة المرض".

إيقاف 4 مسؤولين عن العمل

ومن جهتها اعلنت وزارة الصحة توقيف 4 مسؤولين عن العمل على خلفية حادثة الحريق وقالت في بيان تابعته "ايلاف" انها في الوقت الذي تستنفر فيه كامل ملاكاتها لمواجهة الأزمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالإمكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج بأقل الخسائر وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد.

واشارت الى ان فرق الدفاع المدني لازالت في موقع الحادث تحقق لمعرفة الأسباب التي أدت الى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان أرواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بإنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى".

وقرر رئيس الوزراء بالتحفظ على كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة وإجراء تحقيق عاجل لإعلان نتائجه أمام الجمهور.

الرئيس صالح لفتح تحقيق فوري

ومن جهته قال الرئيس العراقي برهم صالح انه يتابع التقارير المتعلقة بحريق مستشفى ابن الخطيب لحظة بلحظة .

وأضاف في بيان "ندعم القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق كما نشد على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في إنقاذ المصابين واسعافهم".

وسيعقد مجلس الحكومة والبرلمان في وقت لاحق اليوم اجتماعين طارئين لبحث تداعيات حريق المستشفى المخصص لمرضى جائحة كورونا.

ودعت رئاسة البرلمان لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى العدالة ووكذلك متابعة إسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا.

يشار الى ان عدد الاصابات بفايروس كورونا في العراق قد تخطت الاربعاء الماضي حاجز المليون اصابة حيث ارتفع المجموع الكلي للاصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 شباط فبراير 2020 الى مليون و1854 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الى 15 الفاً و98 حالة وهي الحصية الاعلى عربيا.

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