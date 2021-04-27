قتلى وجرحى في حريق مستشفى عراقي لمرضى كورونا

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"الخليج 365" من لندن: ادى حريق كبير نتيجة انفجاز قنينة اوكسجين في مستشفى في بغداد مخصص لمرضى كورونا ليل السبت الى مقتل 11 مريضا واصابة 32 اخرين. ودعت المفوضية العراقية العليا الى اقالة وزير الصحة حسن التميمي، بينما طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري بالحادث.

وادى اندلاع حريق هائل في مستشفى ابن الخطيب المخصص مرضى كوونا في بغداد والذي يضم مصابين بفيروس كورونا الى مقتل 11 شخصا واصابة 32 اخرين في حصيلة اولية وانقاذ 90 مصابا من بين المرضى الراقدين في المستشفى والبالغ عددهم 120 مريضا.

وارسلت مديرية الدفاع المدني 20 فرقة إطفاء الى المستشفى استطاعت بعد ساعات من نشوب الحريق من السيطرة عليه واخلاء المرضى الراقدين فيه.

جريمة بحق المرضى

وعلى الفور طالبت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان الحكومة بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب. وقالت المفوضية في بيان إنها تابعت حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وأصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح.

ووصفت المفوضية هذة الحادثة بـ"الجريمة" في حق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي.

واشارت الى انها في الوقت الذي تنتقد "إجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة بأعتبارها المعنية وأرتباطها المباشر بحياة الإنسان وخصوصا في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها ومن منطلق المسؤولية وضمانه وحماية حقوق الإنسان الدستورية نطالب رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة ووكلاءه وإحالتهم إلى التحقيق وإدارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من أساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب".

الكاظمي يأمر بتحقيق فوري

بدوره، نعى الكاظمي ضحايا "الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد". وطلب الكاظمي "بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، واستقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

كما وجه رئيس الوزراء العراقي "بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق" كما قال مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".

انقاذ 90 مريضا

من جانبه، اكد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً من حادث الحريق وقال "تمكنا من انقاذ 90 شخصا بين مريض ومرافق من أصل 120".. موضحا ان "الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في المستشفى". أضاف "لم تحدد حتى الآن أسباب الحريق بشكل دقيق" .. منوها الى ان "المرضى ليس فقط من كبار السن وانما من المرضى الراقدين في ردهات اجهزة الانعاش التنفسي".

واضاف بوهان ان " شباب المنطقة التي يقع فيها المستشفى كان لهم دور مميز بانقاذ المرضى واخلاء الجثث".. مؤكدا ان "فرق الدفاع المدني أنهت عمليات الاخماد والتبريد والبحث بشكل تام".

يشار الى ان عدد الاصابات بفايروس كورونا في العراق قد تخطت الاربعاء الماضي حاجز المليون اصابة حيث ارتفع المجموع الكلي للاصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 شباط فبراير 2020 الى مليون و1854 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الى 15 الفاً و98 حالة وهي الحصية الاعلى عربيا.

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