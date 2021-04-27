المنافذ تضبط 'سكائر' معدة للتهريب في منذ طريبيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط يارة محملة بمادة (السكائر) ومخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب، في منفذ طريبيل الحدودي.

وقال متحدث الهيئة علاء الدين القيسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من ضبط سيارة محملة بمادة (السكائر) ومخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب من دون دفع الرسوم الكمركية والضريبية، مما يؤثر على ميزانية الدولة".



واعتبرت الهيئة "هذه العملية رادعة لضبط اي عملية تهريب اخرى من خلال المنافذ الحدودية".