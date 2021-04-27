رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء السويد بفاجعة أبن الخطيب

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "لوفين قدم لرئيس الجمهورية أحر التعازي وخالص المواساة".

وأشار رئيس وزراء السويد، بحسب البيان، إلى أن "السويد تقف إلى جانب العراق في هذا الحادث الأليم، متمنياّ الشفاء العاجل للمصابين".

