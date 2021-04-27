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رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء السويد بفاجعة أبن الخطيب

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بغداد - ياسين صفوان - تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "لوفين قدم لرئيس الجمهورية أحر التعازي وخالص المواساة".

وأشار رئيس وزراء السويد، بحسب البيان، إلى أن "السويد تقف إلى جانب العراق في هذا الحادث الأليم، متمنياّ الشفاء العاجل للمصابين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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