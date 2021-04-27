انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء السويد بفاجعة أبن الخطيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "لوفين قدم لرئيس الجمهورية أحر التعازي وخالص المواساة".
وأشار رئيس وزراء السويد، بحسب البيان، إلى أن "السويد تقف إلى جانب العراق في هذا الحادث الأليم، متمنياّ الشفاء العاجل للمصابين".
وأشار رئيس وزراء السويد، بحسب البيان، إلى أن "السويد تقف إلى جانب العراق في هذا الحادث الأليم، متمنياّ الشفاء العاجل للمصابين".