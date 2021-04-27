صدور الموافقات الخاصة بمباشرة الدورة (111) في الكلية العسكرية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، حصول الموافقات الإدارية والمالية لمباشرة الدورة (111 ) في الكلية العسكرية.

وقال رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، سعد العلاق في بيان ورد إلى الخليج 365، إنه "بجهود وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، والكوادر المالية والإدارية في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، تم استحصال الموافقات المالية والإدارية الخاصة بالتحاق طلبة الكلية".



وأضاف، أنه "سيتم التحاق طلبة الدورة 111 في الكلية العسكرية قريباً".