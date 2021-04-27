تصادم سفينتين وتسرب نفطي في البحر الأصفر

وأوضحت الشركة التي تدير ناقلة النفط، جودوود شيب مندجمنت، أن الناقلة اصطدمت بسفينة البضائع الصب "سي جاستيس" عندما كانت الناقلة راسية في تشينغداو.

وأشارت إلى أن كمية من النفط تسربت في المحيط وجميع أفراد الطاقم بخير ولم تحدث إصابات، كما أظهرت بيانات متابعة السفن على ريفينيتيف أيكون، أن الناقلة شوهدت لآخر مرة قرب ميناء تشينغداو.

