بعد أبن الخطيب.. حريق يضرب مستشفى 'التركي' في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حادث حريق في مستشفى التركي بمحافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تماساً كهربائياً لـ"جنج اوفر" تسبب بحريقٍ في غرفة بالطابق السادس من مستشفى التركي بمحافظة بابل". وأشار إلى أنه "تمت السيطرة على الحادث وإخماد النيران".

ويوم السبت الماضي، اندلع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب بالعاصمة بغداد (مخصص لمرضى كورونا)، أسفر عن وقوع العشرات ما بين شهيد وجريح.