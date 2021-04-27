المالكي: المنطقة تواجه تحديات كبيرة تستدعي من الجميع الوقوف والتعاون لتجاوزها

وقال مكتب المالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة، كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكد المالكي "أهمية عودة طهران الى طاولة الحوار بشأن ملفها النووي لما له من تأثير على استقرار الاوضاع في الشرق الاوسط"، موضحاً أن "المنطقة تواجه تحديات كبيرة تستدعي من الجميع الوقوف والتعاون لتجاوزها ".

بدوره، شدد وزير الخارجية الايراني "التزام بلاده دعم استقرار العراق وسيادته وتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات".