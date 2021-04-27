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انت الان تتابع خبر حذاء كاني ويست يباع بمبلغ 1.8 مليون دولار ويحطم الرقم القياسي (صور) والان مع التفاصيل
وقالت دار مزادات "سوذبيز" يوم الاثنين: "البيع يمثل أول زوج من الأحذية الرياضية يتجاوز سعره مليون دولار".
وكان ويست قد ارتدى الحذاء أول مرة خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية عام 2008.
باع الحذاء جامع الأحذية "ريان تشانغ" في عملية بيع خاصة. وقالت دار المزادات في بيان إن "البيع يمثل أعلى سعر مسجل علنا لبيع حذاء رياضي على الإطلاق".
وتجاوز سعر البيع تقدير "سوذبيز" الأوّلي الذي حددته بمليون دولار.
وقال براهام واشتر، رئيس قسم المقتنيات في "سوذبيز"، إن السعر "يفصح عن الكثير من إرث كاني كواحد من أكثر مصممي الملابس والأحذية الرياضية تأثيرا في عصرنا، وعن مكانة ييزي التجارية التي بناها وأصبحت عملاقة في قطاع الصناعة".
واكتسبت الأحذية، خلال السنوات الأخيرة، المكانة نفسها التي تحظى باهتمام هواة جميع المقتنيات كالنبيذ أو المجوهرات، وأقامت "سوذبيز" في عام 2019 أول بيع لها على الإطلاق مخصص بالكامل للأحذية.