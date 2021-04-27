حذاء كاني ويست يباع بمبلغ 1.8 مليون دولار ويحطم الرقم القياسي (صور)

وكان ويست قد ارتدى الحذاء أول مرة خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية عام 2008.

وقالت دار مزادات "سوذبيز" يوم الاثنين: "البيع يمثل أول زوج من الأحذية الرياضية يتجاوز سعره مليون دولار".

بغداد - ياسين صفوان - وحطم الحذاء "نايكي إير ييزي 1" الرقم القياسي السابق، الذي كان سجله حذاء "نايكي إير جوردان 1إس"، والذي بيع العام الماضي بمبلغ 615 ألف دولار.

واشترت الحذاء منصة "ريرز"، وهي منصة على الإنترنت للاستثمار في الأحذية النادرة، ويمكن لمستخدميها شراء أسهم في زوج أحذية بطريقة مماثلة لشراء مستثمرين أسهم في الشركة.

باع الحذاء جامع الأحذية "ريان تشانغ" في عملية بيع خاصة. وقالت دار المزادات في بيان إن "البيع يمثل أعلى سعر مسجل علنا لبيع حذاء رياضي على الإطلاق".

وتجاوز سعر البيع تقدير "سوذبيز" الأوّلي الذي حددته بمليون دولار.