الحكيم وظريف يؤكدان اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

المكتب الاعلامي لرئيس تيار الحكمة قال في بيان ورد للسومرية نيوز أن "الاخير استقبل صباح اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الشأن العراقي والدولي، والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا على أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران بما يخدم مصالح البلدين الجارين، كما أكدنا أهمية الانتخابات العراقية القادمة بما تمثله من فرصة لتغيير الواقع العراقي والدفع باتجاه استقرار الوضع السياسي وما يتبعه من استقرار شامل في البلاد".

وتابع: "كما أشرنا الى أن العراق منفتح على محيطه الإقليمي والدولي وحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع بما يحفظ مصالحه وسيادته، وشددنا على ضرورة التهدئة واعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات، وجددنا التأكيد على أن جلوس الجميع على طاولة حوار حقيقي كفيل بإنهاء الأزمات".