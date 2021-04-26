حقوق الإنسان تعلن رفع خمس دعاوى قضائية ضد الصحة

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "مفوضية حقوق الإنسان رفعت خمس دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة قبل شهر حول انتهاكات (لم تذكرها)".

وأضاف البياتي، أن "المواطن تحمل مسؤولية حتى إنقاذ أرواح ضحايا الحريق وانتشال الجثث".

