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بالفيديو: ردود أفعال غاضبة على فاجعة مستشفى ابن الخطيب

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بغداد - ياسين صفوان - فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد تثير ردود أفعال غاضبة من اعضاء مجلس النواب ويطالبون الوزير بالاستقالة.

ويامل اعضاء في مجلس النواب ان لا تكون جلسة الاثنين لمناقشة الحادثة فقط، وانما للخروج بموقف حازم يسفر عن محاسبة جميع المتصدين لملف الصحة في العراق، مشددين على اهمية تقديم وزير الصحة استقالته من منصبه بعد تلك الكارثة الانسانية، على اعتبار انه من المعيب تمسكه بمنصبه وهو يرى ما حصل بدل اصدار بيان من الوزارة يبرر تلك الجريمة بأنها بسبب نقص التخصيصات.

 

التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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