انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الداخلية والمتقاعدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، إطلاق الوجبة السادسة من سلف منتسبي وزارة الداخلية، والوجبة الثانية من سلف المتقاعدين.
ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية، إلى "مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام السلف".
وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف، من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف، من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".