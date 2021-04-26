الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الداخلية والمتقاعدين

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية، إلى "مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام السلف".

وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف، من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

